زراعة 599 ألف نبتة ضمن نطاق بلدية المعذر في الرياض

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

زرعت أمانة منطقة الرياض 599.631 زهرة وشجرة، ضمن نطاق بلدية المعذر خلال عام 2019، في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، شاملة 1987 طريقًا منها 54 رئيسيًّا، وذلك بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

Advertisements

ووفّرت الأمانة في نطاق بلدية المعذر 16 حديقة عامة، و11 ملعبًا للأطفال، إلى جانب متنزه وساحة بلدية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وإيجاد متنفس ترفيهي بالقرب من أحيائهم السكنية.

وتواصل أمانة الرياض أعمالها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التلوث البصري التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، سعيًا لتعزيز إمكانات المدينة التنافسية على المستوى الدولي، وانطلاقًا من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 المتمثلة في (وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







