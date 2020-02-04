ميزة هامة لخدمة التعريف الإلكتروني عبر أبشر

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة الأحوال المدنية، أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال.

في سياق آخر، قالت الأحوال المدنية: إن هناك غرامة لمن بلغ 18 عامًا ولم يستخرج البطاقة الوطنية.

Advertisements

جاء ذلك ردًّا من الأحوال على استفسار في هذا الشأن، عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، موضحةً في سياق آخر أنه بالإمكان تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يومًا.

وتابعت الأحوال أنه عند فقدان البطاقة الوطنية للمرة الرابعة وأكثر يتم احتساب غرامة مقدارها ألف ريال.

وقالت الأحوال: إن هناك شروطًا للصورة لديها، منها أن تكون ذات خلفية بيضاء، وبدون نظارات أو عدسات، مع تغطية شعر الرأس.

وضمن الشروط أيضًا، يجب أن تكون الصورة حديثة وملونة، ويسمح بزينة خفيفة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







