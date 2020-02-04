ماجد القصبي: نفذنا أكثر من 400 إصلاح لتعزيز بيئة الأعمال

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، عن الأمن السيبراني كمُمكن للنمو الاقتصادي ضمن كلمته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني.

وقال القصبي: إن التهديدات السيبرانية تتزايد في المنطقة، والمملكة اليوم هي الأكثر استهدافًا، مما يتطلب عملًا مضاعفًا لمكافحة التهديدات وتوطين التكنولوجيا والبنى التحتية.

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وتابع القصبي أن المملكة أنشأت كيانات جديدة، ونفذت أكثر من 400 إصلاح لتعزيز بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وحققت المرتبة الأولى عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير البنك الدولي، مضيفًا أن رؤية المملكة تعزز جهود التحول الرقمي؛ لذا اهتمت الدولة بحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وأضاف وزير التجارة والاستثمار: نتطلع لعمل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص لرفع الوعي بالأمن السيبراني لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر أكثر من غيرها بالهجمات السيبرانية، وتقديم خدمات وحلول تقنية آمنة مقاومة للهجمات.

وأردف القصبي: التجارة الإلكترونية تتغير بوتيرة متسارعة يجب مواكبتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفعاليات كبرى مثل المنتدى الدولي للأمن السيبراني تعد فرصة حقيقية للنقاش والحوار وإيجاد حلول للتحديات القادمة.

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