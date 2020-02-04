3 شركات كبرى تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب في تداول غدًا

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستعد ثلاث شركات كبيرة لطرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم (تداول)، خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن أولى هذه الشركات مجموعة مستشفيات “سليمان الحبيب” المتوقع أن تعلن غدًا الأربعاء طرح أسهمها للاكتتاب بهدف جمع 500 مليون دولار.

Advertisements

كما قالت المصادر: إن مجموعة “بن داوود” التي تمتلك علامة Danube وسلسلة متاجر بن داوود، ستطرح أسهمَها للاكتتاب خلال النصف الأول من العام.

وتخطط شركة Supreme Foods لطرح أسهمها للاكتتاب في الربع الثاني لجمعِ ما يصل إلى 400 مليون دولار.

يشار إلى أن سوق الأسهم شهدت 3 اكتتابات خلال العام الماضي من غير اكتتاب “أرامكو” الضخم الذي جمع حوالي 29.4 مليار دولار.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على