اخبار السعوديه

وفاة السفير السعودي في نيجيريا

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير السعودي في نيجيريا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020

عدنان بوسطجي

قال الإعلام المحلي في نيجيريا، إن سفير المملكة العربية عدنان بوسطجي عثر عليه ميتا في سريره، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

Advertisements

وعاد بوسطجي الذي توفي عن عمر يناهز 60 عاما، من المملكة إلى نيجيريا، مساء الأحد، وكان يخطط للذهاب إلى المكتب، يوم الثلاثاء، عندما عثر عليه ميتا أثناء نومه.

وقال مصدر محلي: ”نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية“.

ونعت الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، السفير السعودي، الذي قالت إن ”المنية وافته بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته“.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة السفير السعودي في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا