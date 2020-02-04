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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير السعودي في نيجيريا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
عدنان بوسطجي
قال الإعلام المحلي في نيجيريا، إن سفير المملكة العربية السعودية عدنان بوسطجي عثر عليه ميتا في سريره، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.
وعاد بوسطجي الذي توفي عن عمر يناهز 60 عاما، من المملكة إلى نيجيريا، مساء الأحد، وكان يخطط للذهاب إلى المكتب، يوم الثلاثاء، عندما عثر عليه ميتا أثناء نومه.
وقال مصدر محلي: ”نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية“.
ونعت الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، السفير السعودي، الذي قالت إن ”المنية وافته بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته“.
والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.
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