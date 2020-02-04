اخبار السعوديه

كتلة هوائية باردة لعدة أيام

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2020-02-04

بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري ولمدة أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة، بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري ولمدة أيام.

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وقالت الأرصاد: إن المؤشرات الأولية للتوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وكانت الأرصاد قد نبهت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتأثر مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

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