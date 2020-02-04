اصطدام مركبة بشاحنة على طريق مكة – المدينة

2020-02-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقع حادث اصطدام، اليوم الثلاثاء، بين مركبة وشاحنة على طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة؛ ما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

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وبحسب ما ذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يذكر المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

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