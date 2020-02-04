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شكرا لقرائتكم اصطدام مركبة بشاحنة على طريق مكة – المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نتج عن الحادث وقوع عدد من الإصابات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وقع حادث اصطدام، اليوم الثلاثاء، بين مركبة وشاحنة على طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة؛ ما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.
وبحسب ما ذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع تويتر، باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولم يذكر المركز المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
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