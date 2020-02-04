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افتتاح مقر جمعية توافق للإصلاح الأسري بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، افتتح نائبه سعود بن خالد مقر جمعية «توافق» للإصلاح الأسري ومركز شمل لرؤية وزيارة المحضونين بالمدينة المنورة، كما دشن الوقف الذي تسعى الجمعية إلى امتلاكه بقيمة 10 ملايين ريال والعائد منه سنويا 10%، وشهد جلستي صلح ووقع على المحضر، إيذانا باصطلاح الأطراف.

واطلع نائب أمير المنطقة على المقر الجديد للجمعية، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسامه، إضافة إلى مركز شمل ومرافقه، ثم شاهد عرضا مرئيا عن إنجازات وأهداف الجمعية والخدمات التي تقدمها لمجتمع طيبة الطيبة وتسهم بشكل فاعل في الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإصلاح والتحكيم الأسري نحو 3100 مستفيد من كلا الجنسين، وبنسبة صلح تجاوزت 90%، لتمثل أعلى نسبة صلح في المملكة.

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كما شهد الأمير سعود بن خالد توقيع اتفاقيتي شراكة بين الجمعية ووقف عائشة السديس ومؤسسة الحماد لإدارة وتشغيل الفنادق. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز مساعي الجمعية الخيرية وتكثيف جهودها في تحقيق الإصلاح الأسري، ووضع الحلول لمعالجة القضايا الأسرية والزوجية.

من جانبه نوه نائب رئيس الجمعية، غنيم فرغلي، بالشراكة المبرمة مع وزارة العدل، ممثلة في محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، حيث يتم العمل للحد من معدلات الطلاق، والسعي للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك، وحصن الزوجية من الهدم، وذلك على أيدي مجموعة من المصلحين الأسريين المؤهلين تأهيلا شرعيا وقانونيا ونفسيا واجتماعيا، الذين يباشرون مختلف القضايا الأسرية التي تستقبلها الجمعية من (طلاق، فسخ نكاح، خلع، نفقة، حضانة، رؤية، زيارة).

وأبان أن الجمعية نفذت مشروع مركز شمل لرؤية المحضونين وزيارتهم ضمن بيئة ملائمة للعائلة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم وحماية حقوق الأطفال المحضونين، موضحا أن المركز يحتوي على 6 قاعات ويضم 4 استشاريين وأخصائيين اثنين وصالة ألعاب، واستفاد منه حتى الآن 180 أسرة.