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الفيصل يدشن مبادرة لتحقيق الالتزام بالعربية في الخطابة والمواعظ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، مبادرة «ميثاق الإمام والخطيب والداعية» التي تنص على تحقيق الالتزام بالتعامل باللغة العربية في الخطابة والمحاضرات والدروس والمواعظ، والتعامل مع جماعة المسجد باللغة العربية الفصحى.

واستمع أمير مكة لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري، وعددا من الأئمة والخطباء والدعاة، لشرح عن المبادرة التي تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله وفق المنهج الوسطي المعتدل، وتنص على تحقيق الالتزام بالتعامل باللغة العربية، إيمانا بأهميتها وحفاظا على إرثها، فهي اللغة الخالدة بحفظ القرآن الكريم، قال تعالى «بلسان عربي مبين»، حتى يلتزم كل إمام وخطيب ومؤذن بتطبيق المبادرة والتشجيع عليها لتعم الفائدة.

يذكر أن المبادرة تأتي كإحدى مبادرات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت عنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن».