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أمير الشرقية يدشن فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

شدد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف على أهمية التوعية والحرص على الجهود الوقائية والاستفادة من التقنية في إيصال الرسائل التوعوية.

ودعا خلال تدشينه أمس، فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل» بالدمام بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو وضيف الشرف مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الفريق خالد المكراد، ببذل الجهود لتذليل الصعوبات بما يسهم في الحد من الحوادث بأنواعها والأزمات والتعاون مع الدفاع المدني لتحقيق المطلوب منه.

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من جهته أوضح مدير عام الدفاع المدني أنه سيتم خلال الملتقى النوعي طرح عدد من أوراق العمل والتجارب والمبادرات حول المستقبل والمنافسة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، من خلال الإبداع في الطرح والتجديد في الأداء مستغلين أحدث التقنيات الالكترونية الحديثة، وأدق تقنيات التواصل الاجتماعي الجديد، للوصول لهدفنا الرئيس: سلامة الإنسان وحماية الممتلكات عبر الرؤى والتطلعات المستجدة.

إلى ذلك قدم الفريق خالد المكراد الشكر للمملكة قيادة وشعبا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة، والتي تعكس ما بين البلدين الشقيقين من روابط المحبة، مشيرا إلى أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة منها وتطويرها وتنميتها.

وجرى خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، بعدها تم استعراض نماذج من الابتكارات في بهو قاعة الاحتفال وعرض التجارب والمبادرات المنفذة، وتبادل الأفكار لنقل المعرفة وتبادلها من منسوبي الجهاز وقياداته العليا.