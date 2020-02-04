شكرا لقرائتكم خبر

مذكرة بين جمعية حقوق الإنسان ولجنة إصلاح ذات البين بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

بهدف تنمية الواقع الحقوقي الأسري في المملكة والإسهام في معالجة القضايا الأسرية والتحديات التي تواجه الأسرة السعودية وتهدد استقرارها، شهد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس توقيع مذكرة تفاهم بين فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة ولجنة إصلاح ذات البين بالقصيم «عفو»، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

Advertisements

ووقع المذكرة من جانب الجمعية المشرف العام على فرع الجمعية بالقصيم الدكتور صالح الشريدة، ومثل اللجنة مساعد المدير التنفيذي سالم العمري.

وأكد أمير القصيم خلال اللقاء أهمية تفعيل مثل هذه المذكرات التي تبرز دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حفظ الجانب الحقوقي للإنسان في حياته ومجتمعه وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وإظهار العمل بوجه مشرف لديننا ومنهجنا هو ما تحرص على تطبيقه القيادة الرشيدة في إحقاق الحق والسعي بالإصلاح بين الناس.

كما تسلم التقرير العام المتعلق بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة والخدمات التي تقدمها الجمعية، وما تسعى لتقديمه من خدمات وما حققته من إنجازات.