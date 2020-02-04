شكرا لقرائتكم خبر

«الصناعات العسكرية» تدعو الشركات للإسراع في إصدار التراخيص المناسبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، داعية الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية لإصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على الموقع الالكتروني licensing.gami.gov.sa.

وشددت الهيئة على الجهات القائمة العامة منها والخاصة ضرورة الحصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.

Advertisements

وأكدت الهيئة أن صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية طورت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسة، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، إذ تقوم الهيئة بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.

3 أنواع للتراخيص