تقنيات حديثة لمعالجة هبوطات الشوارع الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
للوصول إلى أفضل الطرق في معالجة الهبوطات، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية تجربتها الأولى في معالجة هبوطات الشوارع، حيث تسعى الأمانة لاستخدام التقنيات الحديثة في إصلاح مشاكل الطرق والشوارع الرئيسة، وقد بدأت الأمانة في استخدام مواد مالئة منخفضة المقاومة (Controlled Low Strength Material ( CLSM في أعمال الدفان بالحفريات بعد تمديد الخدمات، حيث إن هذه المواد ليست خرسانة أو بديلة للخرسانة.
وأوضحت الأمانة أنه نظرا للصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريع البنية التحتية من وجود خدمات قائمة داخل الحفرية، سواء على المسار نفسه أو متعارضة ومتداخلة مع الخدمات قيد التنفيذ، الأمر الذي يصعب معه وجود المعدات اللازمة للدمك في تلك المناطق، وكذلك حول غرف التفتيش، لذا تحرص الأمانة من خلال الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع للبحث المستمر في تطوير سبل علاج المشاكل التي تتعرض لها الطرق، وذلك للحد من تكرار الهبوطات والتشققات على مسار حفريات المرافق العامة بالطرق والشوارع، التي تعد من الخدمات البلدية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية.
يذكر أن الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على مشروع معالجة وإصلاح الحفر بالطرق والشوارع بحاضرة الدمام من خلال استخدام المعدة الجديدة ذات التقنية العاليةJET PATCHER، حيث وجه أمين المنطقة بضرورة البدء باستخدام هذه المعدة ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وذلك ضمن خططها الرامية لاستخدام التقنيات الحديثة في معالجة حفر الشوارع.
المواد المالئة منخفضة المقاومة تتميز بـ:
- قدرتها الفائقة على التغلغل
- الانسيابية داخل أي قالب من الحفرية
- سهولة أعمال الصب
- تقليل وتوفير الوقت وعدد العمالة والمعدات في أعمال الدفان
- توفيرها بيئة عمل آمنة تقلل من مستوى الضوضاء
- تتميز بقابليتها لإعادة الحفر بطرق يدوية أو ميكانيكية بسيطة لأعمال الصيانة
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