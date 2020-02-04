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تعليم تبوك يطبق الاختبار التشخيصي للطلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

سعيا إلى تحسين مستوى الطلاب في الكتابة، نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بقسم اللغة العربية «بنين» أمس، اختبارا تشخيصيا ضمن مبادرة «1000 كلمة في الإملاء» لطلاب الصفوف العليا في المدارس الابتدائية بالمنطقة، وذلك لقياس أثر التجربة في الميدان التربوي.

وأوضح رئيس قسم اللغة العربية بتعليم تبوك سعد آل حبتر، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المعلم على الوقوف على مدى إتقان الطلاب لتلك المهارات، وتشخيص العوامل التي تعيق تحقيق ذلك، من خلال تقديم المبادرة كمادة جاهزة في قالب سھل، تمكن المعلم من استغلال بداية الحصة بمنهجية واضحة، وبمادة لغوية تحقق الكفايات الأساسية التي تصب في مصلحة الطلاب، وتكوين قاعدة بيانية بمستوى طلاب الصفوف العليا في مهارات الإملاء والاستناد على هذه البيانات في برامج علاجية تعالج المهارات المفقودة.

ولفت إلى أن المبادرة ستنفذ وفق آلية تتضمن قيام معلمي لغتي الجميلة في المدارس الابتدائية بتحديد المھارات الخاصة بكل صف دراسي، ويكون تفعيلها في بداية الحصة الثانية بإجراء الاختبار التشخيصي القبلي تحت إشراف قائد المدرسة، وسيقوم فريق من إدارة الإشراف التربوي بقياس الاختبار البعدي بعد نھاية الأسبوع الثاني عشر من هذا الفصل، وستظھر هذه الدراسة بعد التنفيذ مباشرة للاستفادة منھا في وضع خطط مناسبة للرفع من مستوى التحصيل الإملائي.