شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا
ألغت إندونيسيا أمس مسابقة في جزيرة سولاويسي، لتحرير تمساح من إطار دراجة نارية عالق حول عنقه، بسبب عدم تقدم أحد للمشاركة في المسابقة.
ورصد تمساح المياه المالحة وإطار الدراجة النارية، للمرة الأولى في 2016، في نهر يمر عبر بالو، عاصمة سولاويسي الوسطى.
وفي ذلك الوقت كان المسؤولون في وكالة الحفاظ على البيئة والحياة البرية في الاقليم، يخشون من أن يتسبب الإطار في خنق التمساح عندما يكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مسابقة في إندونيسيا لإنقاذ تمساح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.