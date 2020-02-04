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إلغاء مسابقة في إندونيسيا لإنقاذ تمساح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا

ألغت إندونيسيا أمس مسابقة في جزيرة سولاويسي، لتحرير تمساح من إطار دراجة نارية عالق حول عنقه، بسبب عدم تقدم أحد للمشاركة في المسابقة.

ورصد تمساح المياه المالحة وإطار الدراجة النارية، للمرة الأولى في 2016، في نهر يمر عبر بالو، عاصمة سولاويسي الوسطى.

وفي ذلك الوقت كان المسؤولون في وكالة الحفاظ على البيئة والحياة البرية في الاقليم، يخشون من أن يتسبب الإطار في خنق التمساح عندما يكبر.