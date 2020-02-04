شكرا لقرائتكم خبر

الأمطار تحتجز 200 سائح في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ولنجتون تقطعت السبل بنحو 200 سائح في مضيق ميلفورد ساوند بنيوزيلندا بسبب هطول أمطار غزيرة، وسينتظرون حتى اليوم لحين إنقاذهم. ولم يستطع السياح المغادرة بعد أن تعرض الطريق الوحيد المؤدي لأحد أشهر المقاصد السياحية لأضرار كبيرة جراء الأحوال الجوية السيئة. وقال المراقب في إدارة الطوارئ بمنطقة ساوثلاند أنجوس مكاي إنه بينما أصيب البعض بجروح طفيفة، فإن السياح آمنون، والأولوية تتعلق بإنقاذهم وغيرهم من السياح العالقين في المنطقة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تحتجز 200 سائح في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.