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اجتماع تنسيقي لطائرات رالي حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - حائل عقد أمس الاجتماع التنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان الدولي 2020م برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية عبدالعزيز السيف ومشاركة رئيس اللجنة الأمنية العميد مرعي الشهراني، ورئيس الخدمات الطبية والإسعافية عبدالرحمن اليحيا، ومدير مطار حائل الدولي خالد السيف، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة بالرالي، وذلك في فندق الميلينيوم. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط، أهمها تزويد قائدي الطائرات بمسار الرالي وإحداثيات نقاط البداية والنهاية، وتحديد المهابط المقررة للطيران العمودي قرب مسار المتسابقين، وتحديد الارتفاع عند المغادرة والعودة، بالإضافة إلى تحديد الارتفاع وقناة الاتصال «التردد» ومكان تمركز سيارة الوقود، وتحديد آلية الاتصال مع غرفة العمليات.



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