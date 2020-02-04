دورة لحكام الطائرة المستجدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تبوك
ينظم الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض دورة للحكام المستجدين بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، يحاضر فيها محاضر معتمد من قبل الاتحاد السعودي للعبة.
وتشتمل الدورة التي تستمر 10 أيام على دراسة القانون النظري والعملي لكرة الطائرة، إصابات الملاعب، تنظيم الإدارة، وعلم النفس الرياضي. يذكر أن من شروط الالتحاق بهذه الدورة أن يكون المرشح سعودي الجنسية وألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية وألا يقل عمر المرشح عن 17 سنة، وأن يكون ممن سبق له ممارسة اللعبة.
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