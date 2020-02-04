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النصر وسباهان بملعب البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استاد البحرين الدولي ملعبا لمواجهة النصر ونظيره سباهان الإيراني المقررة في الثالث من مارس المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، وذلك بعد أن طالبت إدارة النصر الاتحاد القاري بتحديد الملعب بعد اعتماده إقامة مباريات الفرق السعودية في البطولة ضد نظيرتها الإيرانية على أراض محايدة. وتضم المجموعة الرابعة أيضا العين الإماراتي، والسد القطري. ويستهل النصر مشواره في دور المجموعات بملاقاة السد في 11 فبراير الحالي.



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