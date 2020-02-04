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المغرب تفكك خلية إرهابية من 6 أفراد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، تفكيك خلية إرهابية خططت لأعمال إرهابية. وأفادت الوزارة بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر يتبنون الفكر المتطرف، وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال. وأوضح البلاغ أن أفراد الخلية موالين لتنظيم داعش.



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