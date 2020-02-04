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الرياض تجمع دول العالم المانحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي أمس، اجتماع إحاطة المانحين في الرياض، تمهيدا للمؤتمر الدولي «شراكة جديدة من أجل التضامن»، الذي تنظمه باكستان في الـ 17 و18 من فبراير الجاري في إسلام أباد، بمناسبة مرور أربعين عاما على استضافة اللاجئين الأفغان.

حضر الاجتماع الوزير الاتحادي لوزارة شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستاني صاحب زاده سلطان، ومفوض اللاجئين الأفغان لوزارة شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستاني سليم خان، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومسؤولون من وزارة الخارجية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، ولفيف من سفراء الدول المانحة، وممثل الاتحاد الأوروبي والمنسق المقيم للأمم المتحدة.