أمسية شعرية بمهرجان الباحة الربيعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة
تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة اليوم، أمسية يشارك بها شعراء شعبيون في المنطقة، وذلك بمقر حديقة الفرشة في محافظة قلوة.
كما يشارك في الأمسية المنشد عمر العويفي وفرقة تهامة الشعبية، حيث ستشهد عددا من المأثورات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، فيما دعت الجمعية أهالي الباحة وزوارها لحضور الأمسية التي تبدأ فعالياتها بعد صلاة العشاء، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الباحة الربيعي لهذا العام.
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