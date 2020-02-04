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دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اختيرت واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي. وهنأ رئيس مؤسسة التراث الخيرية الأمير سلطان بن سلمان، أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بمناسبة تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي.

وعد هذا التسجيل إنجازا وطنيا لموقع متميز يضاف إلى مئات المواقع التاريخية في المملكة، مؤكدا أن موقع واحة دومة الجندل مرشح للتسجيل في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وأشار رئيس مؤسسة التراث الخيرية إلى أن أمير منطقة الجوف وأمانة المنطقة وفريق الآثار بذلوا جهودا كبيرة أدت لتحقيق هذا الإنجاز، متمنيا لهم التوفيق.