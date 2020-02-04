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قانون لحفظ الآثار العربية وحمايتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

أصدر البرلمان العربي أمس» القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها»، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها.

وأفاد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي أن القانون يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار

والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، ووضع أسس مواجهة حالات التعدي على المواقع الأثرية العربية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار العربية وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.