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124 سفيرا مميزا لبرامج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عن قائمة سفراء المشتريات المتفوقين بناء على برامج تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تضم القائمة أسماء السفراء الذين أظهروا تفوقهم خلال الدورات التدريبية، بالإضافة للجهات التي ينتسب لها السفراء المتفوقون ونسبة التفوق فيها.

وتهدف هذه القائمة لتحفيز وتشجيع سفراء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، وتقديم الشكر على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق أهداف النظام الجديد، حيث تشمل القائمة التي أطلق عليها المركز اسم لائحة الشرف 124 سفيرا ممن أحرزوا نتائج مميزة في اختبار تدريب ممارسي المشتريات.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز المهندس عبدالرزاق العوجان على أهمية الدور الذي يقوم به السفراء، في تيسير الانتقال للنظام الجديد وتحقيقه لأهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يعد من المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 متشاركا في ذلك مع هدف استراتيجي آخر للنظام، وهو تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.