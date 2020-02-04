شكرا لقرائتكم خبر

إزالة تعديات على أراض حكومية بظهران الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ظهران الجنوب استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، أراض حكومية اعتدي عليها في قرية الطلحة. جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضي بمساحة تزيد على 7 آلاف م2 في قرية الطلحة شمال المحافظة، حيث تمت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على أراض حكومية بظهران الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.