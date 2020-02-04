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كتلة هوائية باردة على المناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، ابتداء من نهاية الأسبوع الحال، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، وذلك لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية، وبناء على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

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وشدد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس على ضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.

إلى ذلك، وجه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة خالد الغامدي الشؤون الإسعافية والعمليات والمراكز الإسعافية، برفع جاهزيتها واستعداداتها خلال الحالة الجوية وكثافة الضباب التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أنه يجري استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين على الرقم الإسعافي 997 أو من خلال تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي أن الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 16 مركزا إسعافيا بالمنطقة.