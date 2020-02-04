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100 شركة عربية ناشئة بمعسكر تدريبي في «كاوست»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ثول

تستضيف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا «كاوست» أكثر من 100 شركة ناشئة متأهلة لنصف النهائيات في معسكرها التدريبي في مقر الجامعة بمركز ثول بمحافظة جدة لمدة ثلاثة أيام، ترتكز على المهارات في إعداد العروض التقديمية لمشاريعهم، وبناء تصاميم لنماذج أعمالهم، إضافة إلى تدريبهم على التفكير التصميمي.

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وأعلنت «كاوست» أسماء الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة في 14 يناير الماضي، كما سيجري في الجولة الأخيرة من التحكيم للمسابقة للشركات الناشئة في المملكة بمدينة جدة في 7 مارس المقبل وسينضم الفائزون المتأهلون إلى نهائي مسابقة المنتدى للشركات العربية الناشئة ليخضعوا لجولة التحكيم النهائية في 8 أبريل المقبل في العاصمة أبوظبي.

وسيخضع كل فريق لتدريب مصمم حسب المسار الذي يشارك فيه، سواء مسار الشركات الناشئة أو مسار الأفكار أو مسار الريادة الاجتماعية، وسيعلن عن البرنامج الرسمي في وقت لاحق.

وستحظى الفرق المتأهلة إلى المرحلة نصف النهائية بفرصة تعلم من خلال الدعم الذي يوفره مركز ريادة الأعمال بجامعة «كاوست» وخبراؤه، على طرق كيفية عرض فكرة منشآتهم بطريقة شيقة للمستثمرين، إضافة إلى التعلم من أكثر من 40 مرشدا من مختلف الخلفيات والقطاعات والخبرات، وستتلقى الفرق آراء صادقة وشفافة بعروض مشاريعها وبمهاراتها وبمقترح القيمة، وذلك لتأهيلها إلى النهائيات في أبريل.