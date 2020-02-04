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96 متدربا في برنامج خلق الوظائف بالجبيل الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجبيل الصناعية

أطلقت كلية الجبيل الصناعية، بالتعاون مع الشركات الصناعية الرائدة أمس، برنامج «خلق الوظائف»، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، ومدير عام قطاع التعليم الدكتور علي عسيري، ومنسوبي وممثلي الشركات الصناعية.

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وأشار مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور خالد الحربي، إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتوطين التوظيف من خلال التدريب والتعليم لمواكبة حاجة سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية.

وأضاف أن عدد المتدربين في البرامج التدريبية بلغ 96 متدربا بما مجموعه 3541 ساعة تدريبية، في تخصصات تقنية في الميكانيكا، الكهرباء، مفتش السلامة، الفحوصات اللاإتلافية، اللحام، وتتراوح مدتها التدريبية بين سنة وسنتين تبدأ ببرنامج مكثف للغة الإنجليزية خلال الستة الأشهر الأولى من البرامج.

وأكد الحربي حرص كلية الجبيل الصناعية من خلال اتفاقية الشركات المبرمة على توقيع عقود وظيفية قبل بداية البرنامج مع المتدربين المختارين من خلال المقابلات الشخصية من قبل ممثلي الشركات المستفيدة على مدار أسبوع كامل.