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القبض على متورطين بقتل مواطن في حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ حائل قبضت شرطة منطقة حائل على متهمين اثنين وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، مبينا بأنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرا بما نسب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة.



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