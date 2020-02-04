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تدريب 100 ممارس صحي على تحسين الرعاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بأكاديمية القيادة الصحية المرحلة الأولى من برنامج «improve»، والذي صمم خصيصا لرفع كفاءة الخدمات الصحية عن طريق تدريب 100 ممارس صحي على مبادئ وأساسيات تحسين الرعاية الصحية، وتزويدهم بأحدث الوسائل والتقنيات لدفع مبادرات التحسين في المنشآت الصحية، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الصحي الوطني.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن البرنامج صمم بالتعاون مع شركة الصحة القابضة ومنظمة تحسين الرعاية الصحية الأمريكية، والتي تعتبر المنظمة الرائدة بهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

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وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستغرق شهرين، وتستهل بورشة عمل مكثفة على مدار 3 أيام، يتلوها عدد من اللقاءات الدورية تجمع المدربين بالمشاركين للاطلاع على عروض المشاريع وتنقيحها قبل الشروع في تنفيذها داخل المنشآت الصحية التي يعملون بها.

يذكر أن المشاركين تم ترشيحهم من قبل قطاعات صحية عدة، من بينها وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومستشفى الملك عبدالله الجامعي، مما يسهم في فتح عدد من المجالات لتبادل الأفكار والتعاون المشترك بين القطاعات الصحية، لتحقيق هدفها المشترك لرفع الكفاءة وتوفير رعاية أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة.

في حين تستهدف المرحلتان الثانية والثالثة من البرنامج تدريب مدربين ومستشارين في علوم تحسين الرعاية الصحية، لضمان استمرارية المشاريع وبناء القدرات الذاتية داخل القطاع الصحي بالمملكة.