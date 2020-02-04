شرطة الرياض تكشف ملابسات القبض على المتحرش بامرأة في سوق بوادي الدواسر

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض إن شرطة محافظة وادي الدواسر ألقت القبض على الشخص الملثم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يتدعى على امرأة في أحد أسواق المحافظة ويتحرش بها.
وأوضح أن القبض عليه جاء بعد متابعة أمنية لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل، وتمكنت الشرطة من تحديد هويته والقبض عليه. وأوضح أن المتحرش مواطن في العقد الثاني من العمر، مشيراً إلى أنه قيد التوقيف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
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