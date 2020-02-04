بعد قطاعات التشييد والبناء والزراعة والصيدلة والصحة.. السماح بإعارة العمالة في قطاع التغذية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -اليوم (الثلاثاء)- عن إتاحة خدمة إعارة العمالة في قطاع التغذية بصورة مؤقتة عبر برنامج “أجير”. وأفادت بأن الخدمة الجديدة تهدف إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل، وتسهيل الوصول للأيدي العاملة وتوفيرها للمنشآت.

ويُشترط للإعارة المؤقتة أن تمارس المنشأتان النشاط نفسه، وأن تكونا ضمن النطاق الأخضر المتوسط كحد أدنى، وألا تتجاوز مدة الإعارة 12 شهراً خلال عامين، وألا تتجاوز نسبة الإعارة 20% من العمالة في المنشأة.