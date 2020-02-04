“الأرصاد”: تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة نهاية الأسبوع الجاري

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات الأولية للتوقعات لا تزال تشير إلى تأثُّر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المؤشرات الأولية للتوقعات عن الاضطرابات الجوية تبدأ اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم. ويأتي ذلك بعد تقلبات جوية أثّرت على بعض مناطق المملكة، من خلال موجة من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرَد يُتوقّع انتهاؤها غداً الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري.
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