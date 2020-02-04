كشف مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، عن تعيين 60 امرأة في مديرية الدفاع المدني بالرياض. وأوضح أن مهامهنّ تقتصر على التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى العمل في مراكز القيادة والسيطرة، كما ستوكل إليهنّ أعمال تتعلق بالتفتيش على المدارس والجامعات النسائية والمشاغل. وأضاف العمرو -بحسب “الرياض”- أن تعيين النساء سيتواصل في باقي مديريات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين 60 امرأة في الدفاع المدني بالرياض.. وهذه مهامهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.