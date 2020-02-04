اليونان ترسل صواريخ باتريوت للسعودية.. والكشف عن الهدف منها

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، الثلاثاء، عن أن أثينا سترسل بعضا من صواريخها الدفاعية ”باتريوت“ إلى السعودية، في إطار برنامج يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحسب بيتساس، ستنشر اليونان الصواريخ ”لحماية منشآت بنى تحتية على صلة بقطاع الطاقة تعد غاية في الأهمية“.

وقال: ”نشر هذه الصواريخ يساهم في حماية أمن مصادر الطاقة، ويعزز صورة بلدنا كعامل مساعد على الاستقرار الإقليمي ويوطد علاقتنا مع السعودية“، مضيفا أن ”المحادثات بشأن هذه الخطوة بدأت في أكتوبر“.

وأفاد بيتساس بأن ”الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جزء من هذه المبادرة التي قد تنضم إليها إيطاليا أيضا“، لافتا إلى أن ”تلك المنظومة، كونها منظومة دفاعية، لا تشكل تهديدا للدول الأخرى في المنطقة“.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال بيتساس إن ”نحو 130 موظفا سيرافقون عملية نشر الصواريخ التي لم يحدد موقع نشرها بعد.

ويأتي الإعلان عن إرسال الصواريخ للسعودية، فيما يجري رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جولة في الشرق الأوسط؛ لإجراء محادثات بشأن الاستثمار مع الحكومتين السعودية والإماراتية.

وبعد أن زار الرياض، الإثنين، سيتوجه ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.