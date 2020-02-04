“البيئة” تعلّق على تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8 في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، مؤكدةً أنه لا يشكّل خطراً على الصحة العامة. وتمكّنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، وذلك بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع، حيث أوضح المتحدّث الرسمي للوزارة، عبدالله أبا الخيل، أن النوع المسجّل عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان.

وتوجّهت فرق الطوارئ الميدانية إلى الموقع مباشرة، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة، حيث دعا أبا الخيل المواطنين إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية. كما شدّد أبا الخيل على جميع مشاريع الدواجن في المملكة بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن إلى تطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية. وكانت المملكة قد سجّلت حالة شبيهة من المرض نهاية عام 2017، وتمت السيطرة عليها، إذ إن ذلك النوع لا يشكّل خطراً على الصحة العامة وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.