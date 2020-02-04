الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الثلاثاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 8138 نقطة (+ 26 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال. وانخفض سهم “أرامكو السعودية” اليوم الثلاثاء بنحو (0.29 %) عند 33.85 ريال للسهم .

فيما صعد سهم “بنك الجزيرة” بنسبة 2 % عند 14.98 ريال، عقب إعلان البنك عن تحقيق أرباح بقيمة 247.3 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019، مقارنة بخسائر بقيمة 350 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2018.

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