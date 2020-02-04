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حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل متقاعدي الحكومة والقطاع الخاص

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أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة حصول المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، على الدعم.

وتلقى البرنامج عبر حسابه بـ«تويتر»، تساؤلًا من أحد المتقاعدين قال فيه، «تقاعدتُ بداية من شهر فبراير الجاري؛ وتغيَّر دخلي فصار أقل من 20 ألف ريال.. فما هي طريقة إضافتي للمستحقين في حساب المواطن؟».

وقال «حساب المواطن»، إنه في حالة حدوث أي تغيير على البيانات، يجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، وتحديثها عن طريق أيقونة «تسجيل دخول - تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل».

وتابع البرنامج، إن الحالة الوظيفية بعد التقاعد، يتم تغييرها من من قطاع «خاص/حكومي»، واختيار نوع الدخل عبر أيقونة «راتب تقاعدي» ومصدر الدخل.

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