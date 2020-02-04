الأرصاد عن «طقس الأربعاء»: يشهد هطول أمطار رعدية على 9 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا الأربعاء، في تسع مناطق بالمملكة.

جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية.

وتابعت «هيئة الأرصاد»، أن تلك الحالة الجوية، تشمل أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، مشيرة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة.

أما البحر الأحمر، فيشهد رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج، من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية بالخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية بمختلف المناطق:

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