أمير الشرقية مُشيدًا بـ«الدفاع المدني»: تضحياتهم تُذكر فتشكر.. وحماية الممتلكات والأرواح مسؤولية الجميع

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة في القيام بمهامهم وأعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، وما يقدمونه من تضحيات مشهودة، يجب على الجميع استذكارها وشكرها.

ونوّه أمير الشرقية بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة؛ للمحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد على أهمية التوعية والحرص على الجهود الوقائية والاستفادة من التقنية في إيصال الرسائل التوعوية داعيًا ببذل الجهود لتذليل الصعوبات، بما يسهم في الحد من الحوادث بأنواعها والأزمات والتعاون مع الدفاع المدني لتحقيق المطلوب منه.

جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل»، الذي تستمر فعالياته لمدة يومين بمدينة الدمام وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وضيف الشرف الفريق خالد بن راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مقر الحفل مدير عام الدفاع المدني وضيف الشرف الفريق خالد بن راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت ومديرو الدفاع المدني بمناطق المملكة.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض مرئي عن الملتقى، إثر ذلك ألقى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو كلمته التي رحب فيها بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية؛ لتشريفه هذا الملتقى السنوي والضيوف الكرام.

كما رحب بمدير الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الفريق خالد بن راكان المكراد على المشاركة في هذا الملتقى.

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وأضاف الفريق العمرو في كلمته أنه سيطرح في هذا الملتقى النوعي عددًا من أوراق العمل والتجارب والمبادرات حول المستقبل والمنافسة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، من خلال الإبداع في الطرح والتجديد في الأداء، مستغلين أحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة، وأدق تقنيات التواصل الاجتماعي الجديد؛ للوصول لهدفنا الرئيس: سلامة الإنسان وحماية الممتلكات عبر الرؤى والتطلعات المستجدة.

بعد ذلك ألقى ضيف الشرف الفريق خالد بن راكان المكراد كلمة شكر فيها المملكة قيادة وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الوفادة، والتي تعكس ما بين البلدين الشقيقين من روابط المحبة.

وأشار المكراد إلى أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاستفادة منها وتطويرها وتنميتها.

وتم خلال الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، بعدها تم استعراض نماذج من الابتكارات في بهو قاعة الاحتفال وعرض التجارب والمبادرات المنفذة، وتبادل الأفكار لنقل المعرفة وتبادلها من منسوبي الجهاز وقياداته العليا.

وفي الختام كرَّم أمير المنطقة الشرقية المشاركين في الملتقى، إثر ذلك قدَّم الفريق سليمان بن عبد الله العمرو هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.

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