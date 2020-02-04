دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة إلى ضرورة الإفصاح لموظفي الجوازات عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال 15 يومًا قبل وصولهم .
وأكدت «مديرية الجوازات» أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.
وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 20 ألفًا و438 شخصًا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.
وذكرت اللجنة الصحية الوطنية أنَّه تمَّ تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، التي تمَّ اكتشاف الفيروس فيها لأول مرة في ديسمبر.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» تدعو القادمين إلى السعودية للإفصاح عن تواجدهم بالصين قبل وصولهم بأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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