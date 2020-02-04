«الهلال الأحمر» بالباحة يرفع جاهزيته استعدادًا للتقلبات الجوية

وجّه مدير عام فرع هيئة الهلال بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي الشؤون والعمليات والمراكز الإسعافية برفع جاهزيتها واستعداداتها، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني، أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 16 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة واستعداد الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها في شتى الظروف المناخية، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال البلاغات على الرقم «997» أو من خلال تطبيق «اسعفني» عند حدوث أي طارئ.

وأهاب بالعاملين بالميدان والمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها، متمنيًا للجميع السلامة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة سطحية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى السادسة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والمراكز التابعة لها.

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