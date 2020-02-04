التعليم: إصدار دليل جديد لتطوير ممارسات معلمي العلوم

أكدت وزارة التعليم، أن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي؛ شكّل فريقًا متخصصًا من المشرفين والخبراء التربويين لتصميم أدلة معايير التطوير المهني لمعلمي العلوم بجميع المراحل التعليمية في مدارس المملكة.

وأضافت الوزارة -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- أن إعداد الدليل الجديد لتطوير ممارسات معلمي العلوم، يأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، الهادفة لتطوير ممارسات المعلمين والمعلمات وتعزيز العملية التعليمية بتبني مفهوم نموذجي للتطوير يستند إلى معايير مهنية محددة.

وقال المشرف العامّ على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، إن الدليل يستهدف تفسير المعايير والتوجهات والأساليب اللازمة لممارسة العلوم لتمكين المعلمين من حوكمة ممارساتهم في التدريس.

وأضاف الجهيمي، أن الدليل يستهدف أيضًا، تمكين معلمي العلوم من تشكيل لغة علمية مشتركة منطلقة من طبيعة تعلّم العلوم، وإعانة المعلمين في معرفة مدى انسجام ممارساتهم التدريسية مع طبيعة تعلّم تلك المادة.

واستكمل رئيس فريق التطوير المهني للعلوم في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي «ماشي محمد الشمري»، أن الدليل سيكون جاهزًا ليستفيد منه كل معلم ومعلمة بعد تحكيمه من قبل خبراء التعليم، في مطلع العام الدراسي القادم.

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وأكد الشمري، أن المركز يلبّي احتياجات الميدان التعليمي لتحقيق جودة التعليم والرفع من مستوى الطلبة، حيث سيحدد الدليل للمعلمين والمعلمات أبرز معايير رفع دافعية تعلّم العلوم للطلاب وتحويله إلى إمتاع؛ لكون مادة (العلوم) ذات طبيعة وأساليب ونهج يميزها عن غيرها، وهو ما سيتناوله الدليل.

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