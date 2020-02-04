إنفوجراف.. المرور يوضح ضوابط القيادة الآمنة في الضباب

أوضح المرور السعودي ضوابط القيادة الآمنة، في أوقات الضباب على مختلف الطرق.

وتَضَمّن إنفوجراف نشره المرور السعودي عبر «تويتر»، ضوابط القيادة الآمنة في أوقات الضباب، وهي استخدام الأنوار المخصصة للضباب حال توافرها في المركبة، وتجنب النور العالي تمامًا، مع الحرص على تخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار على الطريق إلا عند الضرورة.

وأضاف المرور السعودي، أنه يجب على قائد المركبة أثناء فترات الضباب، الحرص على عدم التوقف بشكل مفاجئ، وفي حال تعثر القيادة على الطريق، يجب وقف المركبة خارج مسار الطريق، واستخدام أنوار التنبيه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، غيومًا وسحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق، «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة»، مشيرة إلى أن تأثير تلك الحالة الجوية يمتد إلى منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتابعت «هيئة الأرصاد»، إن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.

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