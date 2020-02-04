سفير إيران بالعراق: طهران تسعى لحل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت

أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، رغبة بلاده في حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع ما يمكن.

وقال السفير الإيراني في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة من طائرة أمريكية مسيرة في مطار بغداد الشهر الماضي، كان يحمل رسالة تحدد موقف إيران من التقارب المحتمل مع السعودية، وفق ما ذكره في مقابلة له مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ليس لديها مشكلة في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وإنها لا تمانع في إعادة العلاقات مع المملكة السعودية.

ودعا روحاني -خلال اجتماعه آنذاك- مع وزير الخارجية العماني دول المنطقة إلى التعاون والعمل معًا لحل مشاكلها وضمان الأمر والاستقرار.

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