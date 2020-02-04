البيئة تُعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور (H5N8) بالرياض.. وتكشف الإجراءات الوقائية

أعلنت وزارة البيئة تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور H5N8 في أحد مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فهذا المرض يصيب الطيور ولا ينتقل للإنسان، وهذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

وعبر إنفوجراف توعوي نشرته وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» حددت الإجراءات الوقائية بالتأكيد على تعزيز الأمن الحيوي في جميع مشاريع الدواجن وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور إضافة إلى عدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية وعدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية.

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أشار الوزارة إلى أنه عند الاشتباه في بالمرض أو معدل نفوق الطيور، يرجى إبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني عبر الرقم المجاني 8002470000.

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