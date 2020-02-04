وزارة العمل تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية عبر «أجير»

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفير خدمة جديدة عبر برنامج «أجير»، تتيح إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في «قطاع التغذية».

وأضافت الوزارة، أن الخدمة يمكن الحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج «أجير»، وتهدف إلى تنظيم العمل المؤقت، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى خمسة قطاعات.

وأكّدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام «أجير» تتم بشكل إلكتروني، وتخضع للشروط المعتمدة سابقًا، وهي: أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وتقع ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين.

كما تتضمن شروط إعارة العالمين عبر تلك الخدمة، وفقًا للوزارة، عدم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/

ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة عمالتها للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة، فضلًا عن تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودية، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة السوق.

Advertisements

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج أجير عام 2014؛ للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة بدلاً عن الاستقدام، بما يُحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربعة قطاعات هي التشييد والبناء والزراعة والصيدلة، والقطاع الصحي.

اقرأ أيضًا:

«العمل» تعلن خدمة مشروطة تخفض مخالفة المنشآت بنسبة 80%

«العمل» تصدر آخر إحصائية للأعمال التطوعية.. و«الغانمي»: تجاوزنا المستهدفات

وزارة العمل تطلق 20 مبادرة جديدة لدعم التوطين.. وتوضح مزاياها