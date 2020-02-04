التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم؛ مدير عامّ إدارة الشؤون السياسية لكلٍّ من: إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرقين الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، فيليب إكرمان.
وتم خلال اللقاء استعراض مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والوزير مفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.
اقرأ ايضأ :
شاهد.. رد الجبير المفحم على صحفية تركية.. مغردون يذكرون بموقف المملكة من اللاجئين السوريين
كانت هذه تفاصيل خبر «الجبير» يستعرض مع مسؤول ألماني مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.