السعودية اليوم / تعليم صبيا يقيم فعاليات ملتقى القيادة المدرسية في نسخته الخامسة غداً



صبيا10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس

تنظم إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بقسم القيادة المدرسية غداً، فعاليات ملتقى القيادة المدرسية في نسخته الخامسة ، بحضور مدير التعليم بصبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومشاركة عدد من القيادات التربوية من الإدارات التعليمية والجامعات، والجهات الاستشارية .

ويناقش الملتقى العديد من أوراق العمل، يقدمها خبراء وأكاديميون ومختصون عن دور القائد المدرسي في رفع المستوى التحصيلي ، وأحدث الاتجاهات العالمية في القيادة المدرسية وأدوارها الفعالة في قيادة التعلم، وعرض تجارب بعض الإدارات والقيادات والمدارس لتحسين نواتج التعلم، إضافة إلى العديد من الموضوعات في القيادة والإدارة الاحترافية.

ويهدف الملتقى إلى تمكين قادة وقائدات المدارس من فهم متطلبات التحول للقيادة المدرسية، وتحسين الأداء، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاطلاع على التجارب الناجحة في القيادة المدرسية، واستعراض أبرز الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال.

كما يهدف الملتقى لإكساب قادة وقائدات المدارس المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي من خلال ما ستتضمنه محاور الملتقى والورش المصاحبة التي ستركز على تطوير العمليات والتقييم والتقويم، وقيادة التميز بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠م .

//انتهى//

19:32ت م

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